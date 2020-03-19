Хайнаньский тропический парк дикой природы возобновит работу 20 марта

ХАЙКОУ /Китай/, 19 марта. /ТАСС/. Тропический парк дикой природы и Ботанический сад южной китайской провинции Хайнань возобновит работу в пятницу на этой неделе на фоне улучшения эпидемической ситуации. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

По его данным, продажа билетов будет осуществляться онлайн с указанием персональных данных. При входе посетители должны надеть маску, предъявить удостоверение личности и отсканировать с помощью телефона так называемый "QR - код здоровья" - онлайн-программа, которая учитывает перемещения людей и их контакты с заболевшими.

При входе будут также измерять температуру тела: посетители с повышенной - от 37,3 - в парк не допускаются. Кроме того, введены ограничения на количество туристов: оно не должно превышать 50% от максимальной пропускной способности достопримечательности.

Парк будет открыт с 09:30 до 17:30 по будням и с 09:00 до 18:00 в выходные дни. Как передает "Наньхайван", в период с 20 марта по 31 декабря текущего года медицинские работники могут посещать достопримечательность бесплатно.

Тропический парк дикой природы и Ботанический сад Хайнаня расположен в городе Хайкоу - административном центре провинции Хайнань. На его территории обитают более 4 тыс. редких птиц и животных, произрастают свыше 200 семейств растений. Из-за вспышки коронавируса парк, как и другие достопримечательности острова, временно приготавливал работу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.