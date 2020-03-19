{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госавтоинспекция призывает контролировать школьников, обучающихся дистанционно

Родителей призвали провести со своими детьми профилактические беседы о правилах безопасного поведения на улице

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за безопасностью детей, которые из-за угрозы коронавируса перешли на дистанционное обучение. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

"Необходимость усиления контроля за безопасностью детей на дорогах связана с тем, что в настоящее время многие школы в целях профилактики распространения коронавируса переходят на дистанционное обучение. В отдельных регионах досрочно объявлены весенние каникулы. Работа спортивных секций и детских учреждений дополнительного образования также приостановлена. Родителям рекомендовано ограничить пребывание детей вне дома. Однако в Госавтоинспекции понимают - полагаться на сознательность несовершеннолетних нельзя. Равно как нельзя надеяться на то, что работающим родителям удастся в полной мере контролировать местонахождение детей. Велика вероятность того, что дети, предоставленные сами себе, будут больше находиться на улице. А это значит, что возрастают риски дорожно-транспортных происшествий с их участием", - сказали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД обратились к родителям с просьбой провести со своими детьми профилактические беседы о правилах безопасного поведения на улице.

"Будьте особо внимательны к детям на дороге. Это касается как водителей, так и пешеходов, которые не должны оставаться безучастными, заметив, что ребенок подвергает свою жизнь опасности. Со стороны Госавтоинспекции также предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности детей на дорогах. Патрулирование нарядов ДПС вблизи перекрестков и пешеходных переходов, контроль за соблюдением водителями скоростного режима и повышенное внимание к детям-пешеходам. Во многих регионах сотрудникам ГИБДД помогают добровольные родительские формирования, их задача - оказывать помощь детям при переходе проезжей части", - заключили в Госавтоинспекции.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посольство готово содействовать выезду россиян из Японии в случае остановки авиасообщения
Соотечественникам порекомендовали воспользоваться имеющимися возможностями для возвращения на родину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС