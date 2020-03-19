Госавтоинспекция призывает контролировать школьников, обучающихся дистанционно

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за безопасностью детей, которые из-за угрозы коронавируса перешли на дистанционное обучение. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

"Необходимость усиления контроля за безопасностью детей на дорогах связана с тем, что в настоящее время многие школы в целях профилактики распространения коронавируса переходят на дистанционное обучение. В отдельных регионах досрочно объявлены весенние каникулы. Работа спортивных секций и детских учреждений дополнительного образования также приостановлена. Родителям рекомендовано ограничить пребывание детей вне дома. Однако в Госавтоинспекции понимают - полагаться на сознательность несовершеннолетних нельзя. Равно как нельзя надеяться на то, что работающим родителям удастся в полной мере контролировать местонахождение детей. Велика вероятность того, что дети, предоставленные сами себе, будут больше находиться на улице. А это значит, что возрастают риски дорожно-транспортных происшествий с их участием", - сказали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД обратились к родителям с просьбой провести со своими детьми профилактические беседы о правилах безопасного поведения на улице.

"Будьте особо внимательны к детям на дороге. Это касается как водителей, так и пешеходов, которые не должны оставаться безучастными, заметив, что ребенок подвергает свою жизнь опасности. Со стороны Госавтоинспекции также предпринимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности детей на дорогах. Патрулирование нарядов ДПС вблизи перекрестков и пешеходных переходов, контроль за соблюдением водителями скоростного режима и повышенное внимание к детям-пешеходам. Во многих регионах сотрудникам ГИБДД помогают добровольные родительские формирования, их задача - оказывать помощь детям при переходе проезжей части", - заключили в Госавтоинспекции.