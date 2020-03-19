Первый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Фиджи

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Фиджи подтвердило первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения страны Ифереими Уакаинабете, опубликовавший соответствующее заявление на своей странице в Twitter.

"Существует единственный подтвержденный случай заболевания COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС) в Лаутоке", - говорится в сообщении главы ведомства. Также отмечается, что пациент с подтвержденным диагнозом недавно вернулся из-за границы и данных о передаче вируса от человека к человеку на территории Фиджи нет. После обследования зараженный был немедленно изолирован и остается под тщательным медицинским наблюдением.

Сообщается, что медики устанавливают личности всех, с кем контактировал зараженный пациент для их изоляции и дальнейшего обследования. "Хотя на Фиджи не выявлено случаев распространения инфекции, меры по сдерживанию коронавируса будут существенно расширены", - уточняется в сообщении министра.

До настоящего момента на территории республики не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Для предотвращения распространения инфекции власти страны организовали медицинский контроль во всех аэропортах государства.