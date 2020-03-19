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Распространение коронавируса нового типа

В Армении уроки для школьников будут вести в телеэфире

Занятия в учебных заведениях страны приостановлены до 14 апреля

ЕРЕВАН, 19 марта. /ТАСС/. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении обнародовало расписание уроков для школьников, которые будут вестись в эфире общественного телевидения страны. Об этом на своей странце в Facebook сообщил глава ведомства Араик Арутюнян.

"Представляем расписание уроков, которые будут вестись по телевидению. По окончании телевизионной части уроки продолжатся в прямом эфире на странице министерства в Facebook и будут доступны на нашем YouTube-канале", - сообщил министр.

Занятия во всех учебных заведениях Армении в связи с пандемией коронавируса приостановлены до 14 апреля.

По состоянию на утро понедельника, в стране инфицировано 110 человек. В карантине находятся 444 человека, еще 799 предписано самоизолироваться.

Теги
АрменияРаспространение коронавируса нового типа
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