На Сапун-горе появится аллея славы русского оружия

"На Сапун-горе мы создаем Аллею славы русского оружия. Уже устанавливаем постаменты, ставим на них технику. Техника будет самая разная - и корабельные орудия, и сухопутная, и торпеды, и командный пункт, и техника ПВО, и артиллерийские орудия", - рассказал Мусиенко.

По его словам, аллея создается в рамках ремонта на мемориальном комплексе на Сапун-горе, который планируется завершить ко Дню Победы. Ранее техника выставлялась в данном комплексе, но экспозиция была обустроена по-другому. Перед установкой на аллее технику по необходимости отреставрируют, у экспонатов появится архитектурно-художественная подсветка.

Второе рождение Т-34

В среду во время встречи президента РФ Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя главе государства предложили передать в города-герои танки Т-34 для участия в парадах и пополнения музейных экспозиций. Он назвал прозвучавшую идею замечательной и пообещал, что ее попробуют реализовать.

Мусиенко отметил, что в Севастополе третий год занимаются реставрацией военной техники. Танки, артиллерийские орудия и машины выставлялись как экспонаты на Сапун-горе, но силами военнослужащих Черноморского флота (ЧФ) были приведены в порядок и подготовлены для участия в парадах 9 мая.

Ранее сообщалось, что в 2018-2019 годах были восстановлены танки Т-34 и ИС-2, самоходная артиллерийская установка СУ-76 и легендарная "Катюша" - пусковая установка реактивной артиллерии БМ-13. В этом году реставрируются еще пять единиц: противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, тяжелая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122 на базе танка ИС с калибром орудия 122 мм, подобная ей ИСУ-152 с калибром орудия 152,4 мм. Также специалисты ЧФ восстанавливают боевую машину реактивной артиллерии БМ-31-12 "Андрюша" и автомобиль ЗИС-12 с зенитной автомобильной прожекторной установкой.

"Делаем все, чтобы как можно больше единиц техники времен Великой Отечественной войны приняли участие в параде Победы. В этом году планируется участие уже девяти единиц техники", - подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что для техники, которая благодаря специалистам флота вновь оказалась на ходу, оборудуют специальный навес около выставочного зала на Сапун-горе. Чтобы военные машины могли дойти до нее, укреплено дорожное полотно на одной из аллей мемориального комплекса.

О мемориальном комплексе

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии более чем на полгода. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

На Сапун-горе, которая является отрогом Внешней гряды Крымских гор, находился один из рубежей во время обороны города, а при освобождении Севастополя там прошел один из наиболее значимых штурмов. Первый военно-полевой музей открыт через год после освобождения Севастополя, а сейчас на Сапун-горе большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям и Вечный огонь, диораму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом.