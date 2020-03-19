{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Мексике

Симптомы у мужчины проявились 9 марта

МЕХИКО, 19 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зафиксирован в Мексике. Об этом в среду сообщило в Twitter министерство здравоохранения республики.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Сегодня в Мексике умер первый пациент с COVID-19, - говорится в записи. - Симптомы проявились у него 9 марта, он также болел диабетом. Минздрав выражает соболезнования его родственникам". Сведений о возрасте умершего и о том, где он мог заразиться, обнародовано не было.

Ранее в тот же день главный эпидемиолог мексиканского Минздрава Хосе Луис Аломия заявил, что общее число инфицированных в стране достигло 118 человек. По его словам, у подавляющего числа заразившихся заболевание протекает без осложнений. О первом инфицированном пациенте власти латиноамериканского государства объявили 28 февраля.

Теги
МексикаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Правительство Австралии введет полный запрет на въезд в страну 20 марта
Премьер-министр страны отметил, что около 80% всех случаев заболевания, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения вирусом за границей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС