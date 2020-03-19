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Распространение коронавируса нового типа

Более 150 обращений от граждан РФ поступило в посольство России в Таджикистане

В посольстве отметили, что в связи с уменьшением числа рейсов из Таджикистана в Россию вопрос возвращения стал особенно волновать граждан

ДУШАНБЕ, 19 марта. /ТАСС/. Более 150 обращений от граждан РФ поступило в посольство России в Таджикистане за последние несколько дней. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"За последние несколько дней в посольство России в Таджикистане поступило более 150 обращений от граждан, причем как в устной, так и в письменной форме", - сообщили в посольстве. По данным пресс-службы, основной темой запросов была возможность выезда из Таджикистана в Россию.

Как отметили в посольстве, в настоящее время в связи с уменьшением числа рейсов из Таджикистана в Россию и временным ограничением въезда иностранных граждан на территорию России из-за пандемии коронавируса вопрос возвращения стал особенно волновать граждан и находится на контроле дипведомства.

Ранее национальная авиакомпания Таджикистана "Сомон эйр" сообщила о вынужденном сокращении количества рейсов в направлении городов РФ по причине введения временного ограничения на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства на период с 18 марта по 1 мая 2020 года. При этом авиаперевозчик отметил, что по мере обеспечения загрузки возможно осуществление полетов. На рейсы в Россию будут допущены только российские граждане, те, кто постоянно проживают в РФ, и транзитные пассажиры. Также ограничения не коснутся сотрудников иностранных дипмиссий в РФ, членов официальных делегаций, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, членов экипажей самолетов, а также морских и речных судов и бригад поездов международного сообщения. Полететь в Россию смогут и те люди, чья поездка связана со смертью близкого родственника.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. По данным Минздрава Таджикистана, в стране не зарегистрировано случаев инфицирования новым коронавирусом.

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ТаджикистанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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