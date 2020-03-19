Sony рассказала о характеристиках пятого поколения Sony Playstation

ТАСС, 19 марта. Японская компания Sony раскрыла особенности и технические характеристики нового поколения своей приставки Playstation. Как в среду информирует интернет-портал The Verge, презентация новинки прошла в режиме онлайн.

Новая консоль, получившая название PlayStation 5, будет оснащена 8-ядерным процессором AMD Zen 2 с частотой 3,5 ГГц и видеокартой AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса. Приставка имеет дисковод 4K UHD Blu-Ray. PlayStation 5 получила 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду.

Как отмечает портал, новый SSD-накопитель позволит загрузить пять гигабайт информации за одну секунду. Для сравнения предыдущая версия игровой приставки PlayStation 4 загружала один гигабайт за 20 секунд.

Ставшая легендарной приставка Playstation увидела свет в 1994 году, совершив настоящий прорыв в мире игровых консолей. И хотя она не была первой 32-битной приставкой, детище Sony стало самой известной и популярной игровой системой того времени. За 12 лет официальных продаж было реализовано более 102 млн копий консоли.