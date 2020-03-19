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Распространение коронавируса нового типа

Правительство Австралии введет полный запрет на въезд в страну 20 марта

Премьер-министр страны отметил, что около 80% всех случаев заболевания, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения вирусом за границей, либо - результатом контактов с теми, кто заразился вне Австралии

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии намерено полностью запретить въезд в страну для всех иностранных граждан из-за распространения коронавируса. Как заявил в четверг премьер-министр Скотт Моррисон, запрет будет принят кабинетом министров этим вечером и вступит в силу 20 марта в 21:00 местного времени.

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"Сегодня вечером мы примем решение о переходе к положению, когда запрет на въезд будет введен для всех, кто не является гражданином или постоянным жителем Австралии. Это (положение) начнет действовать с 21:00 завтрашнего дня (13:00 мск 20 марта)", - сказал Моррисон в ходе брифинга в Канберре.

Премьер-министр отметил, что "около 80% всех случаев заболевания, выявленных в Австралии, являются либо результатом заражения вирусом за границей", либо - результатом контактов с теми, кто заразился вне Австралии. "Подавляющая часть случаев заболевания в Австралии была импортирована. Меры, которые мы приняли, очевидно, повлияли на это, и это (запрет въезда в Австралию) - еще одна мера", - подчеркнул Моррисон.

В Австралии зарегистрировано порядка 600 случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее число зараженных - 307 человек - зарегистрированы в Сиднее. Около 2 тыс. пациентов по всей стране ожидают результатов анализа на наличие вируса. Диагноз первого пациента был подтвержден в Мельбурне 25 января. К настоящему моменту 25 человек выздоровели, шестеро - умерли.

Заболевание распространилась почти на 140 стран, признано пандемией. В мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России есть 147 случаев инфицирования.

Теги
АвстралияРаспространение коронавируса нового типа
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