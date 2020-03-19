Хайнаньский тропический парк дикой природы и ботанический сад возобновит работу 20 марта

ХАЙКОУ /Китай/, 19 марта. /ТАСС/. Закрытый из-за вспышки коронавируса нового типа Хайнаньский тропический парк дикой природы и ботанический сад возобновляет работу. Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", парк начнет принимать посетителей с 20 марта.

На его территории все туристы будут обязаны носить защитную маску и проходить на входе процедуру проверки температуры тела. У посетителей также станут проверять данные "QR-кода здоровья" (онлайн-программа, которая учитывает перемещения людей и их контакты с заболевшими), а покупка билетов окажется возможной только при предъявлении удостоверяющего личность документа. Туристы с температурой тела выше 37,3 градуса допускаться на территорию парка не будут, а число посетителей также ограничат - не более 50% от максимального ежедневного потока гостей.

Хайнаньский тропический парк дикой природы и ботанический сад - первый подобный парк в Китае. В нем обитают несколько тысяч редких птиц и животных 200 различных видов. Парк, который на 90% покрыт тропическими лесами, расположен в районе Сюин города Хайкоу. В нем есть пешеходные зоны, а также район сафари, куда можно заехать только на машине.

Парк играет важную роль в местной туристической индустрии, которая начинает постепенно восстанавливаться после вспышки коронавируса. К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.