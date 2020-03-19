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Число желающих стать "Земским учителем" в Приморье в 11 раз превышает количество вакансий

Участниками программы могут стать учителя до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Количество желающих принять участие в программе "Земский учитель" в Приморском крае почти в 11 раз превышает количество предложенных вакансий, среди соискателей большое число жителей других регионов. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя правительства - министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Прием заявок на участие в федеральной программе начался 10 января и продлится до 15 апреля.

"У нас открылось 27 вакансий <...>. Заявок достаточно много, около 300, на эти 27 вакансий. <...> Думаю, что, если эта программа будет нормально работать, <...> у нас есть возможность в следующем году получить дополнительные финансовые средства от Министерства просвещения для того, чтобы список не ограничился 27 человеками, а был увеличен", - сообщила Бондаренко.

Она добавила, что среди соискателей большое число жителей других регионов, например, Алтайского края, Забайкалья, активно обращаются и педагоги из городов Приморья, готовые переехать в сельскую местность. По данным правительства Приморья, больше всего заявок подано на вакансию учителя истории и обществознания в Партизанском районе, популярной оказалась также вакантная должность учителя истории и обществознания в Спасском районе.

Участниками программы могут стать учителя до 55 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Объем учебной нагрузки на новом месте должен составлять не менее 18 часов в неделю. Победителей определят в ходе конкурсного отбора на основании предоставленных документов и собеседований. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 и в 2022 году - по 1,3 тыс. специалистов.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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