В Белом доме заявили, что у молодежи в Европе коронавирусное заболевание проходит тяжело

ВАШИНГТОН, 19 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Вызванное коронавирусом заболевание тяжело проходит у молодежи в Италии и Франции, и это показывает, что данная возрастная категория гораздо более подвержена инфекции, чем считалось ранее. Об этом сообщила в среду координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, отвечая на вопросы журналистов.

"Из Франции и Италии поступают вызывающие обеспокоенность сообщения о том, что [коронавирусное] заболевание у молодежи проходит тяжело", - отметила она. Координатор не предоставила подробностей о полученных ею данных по Европе. Она предположила, что, возможно, пожилые люди и другие лица, подверженные серьезному риску, приняли необходимые защитные меры, чтобы избежать заражения, в отличие от молодежи.

Биркс выразила опасения, что среди современных молодых людей "может быть несоразмерное количество случаев заражения этой инфекцией". Она подчеркнула, что инфицирование молодежи "в последнее время фиксируется все чаще" и призвала молодых людей следовать указаниям врачей. Координатор также указала на необходимость избегать собраний более 10 человек и предпринимать другие шаги, чтобы защитить себя и других от вируса. Как она отметила, молодые люди, которые считают, что не заболеют, наносят ущерб усилиям по борьбе с распространением инфекции и подвергают риску других. Такие люди способны заразить тех, для кого инфекция может привести к "катастрофическим последствиям", указала Биркс. При этом она добавила, что власти не зафиксировали "значительного уровня смертности" среди детей в США.

Ранее медики предупреждали, что пожилые люди с ослабленной иммунной системой и сопутствующими заболеваниями наиболее уязвимы для коронавируса.

Ситуация с молодежью

До сих пор не был зарегистрирован ни один летальный исход среди детей в возрасте до 10 лет. В Китае была зафиксирована смерть 14-летнего подростка от коронавируса. Известно, что дети заражаются вирусом, но в целом болезнь проходит у них не так тяжело, как у взрослых. По различным данным, не был зафиксирован ни один случай передачи болезни от ребенка взрослому.

Согласно опубликованному в журнале "Педиатрия" (Pediatrics) исследованию, у 90% детей в Китае болезнь была бессимптомной, либо сопровождалась "легкими или умеренными" симптомами. Среди заболевших детей было зафиксировано только 5,9% тяжелых или критических случаев, по сравнению с 20% у взрослых. В Республике Корея с более чем 8,4 тыс. случаев заболевания скончались лишь два пациента в возрастной группе от 30 до 40 лет. Смертельных исходов среди более молодых не зафиксировано. В Италии также никто моложе 30 лет от коронавируса не умирал.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Гопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 7324, умерли не менее 115 человек.