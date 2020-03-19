Кабмин рассматривает коронавирус как один из худших кризисов здравоохранения за 50 лет

"Сегодня ситуация характеризуется как глобальная пандемия. Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса стала одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ в четверг.

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При этом отмечается, что Россия, благодаря службе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, поддержке научных исследований и разработок, обладает ресурсами для реагирования на угрозы распространения коронавируса. "Благодаря созданной службе обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, финансовой поддержке научных исследований и разработок в этой сфере Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на подобные угрозы", - говорится в сообщении.

По оценке пресс-службы, решительные действия со стороны правительства позволили держать ситуацию с распространением коронавируса в стране под контролем в течение двух с половиной месяцев и выиграть время для разработки дополнительных мер по борьбе с ним.

"Наша первоочередная задача - замедлить распространение инфекции, не допустить резкого роста числа заболевших за счет ограничения передачи коронавируса внутри страны, а также защитить группы риска, прежде всего старшее поколение. Правительство Российской Федерации продолжит принимать для этого все необходимые меры", - говорится в сообщении.

Что предпринимается

Более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) готовы к применению в случае увеличения в России числа пациентов с болезнью, вызванной новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении.

"Медицинские организации имеют более 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Правительством Российской Федерации выделены ресурсы для дополнительной закупки свыше 500 аппаратов, включая 17 аппаратов ЭКМО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минздрав РФ оценил готовность лечебной сети в стране и подготовил медицинские организации к "различным сценариям развития ситуации". В частности, развернуто более 55 тыс. инфекционных коек, из них более 12 тыс. - реанимационных и 396 - обсерваторов, также подготовлено 7,5 тыс. мельцеровских боксов.

"В медорганизациях создан запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. Медицинскую помощь сегодня готовы оказать шесть тысяч врачей-инфекционистов и почти две тысячи пульмонологов, более 18 тыс. медсестер", - сказано в тексте.