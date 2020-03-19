Александр Лукашенко поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину с юбилеем, отметив, что ее творчество вошло в золотой фонд современного эстрадного искусства. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря высокому профессиональному мастерству, безграничной любви к славянской культуре и преданности своему делу ваше творчество по праву вошло в золотой фонд современного эстрадного искусства", - говорится в поздравлении. Лукашенко убежден, что многогранная деятельность артистки и впредь будет объединять людей разных поколений и стран, способствовать активному диалогу между народами Белоруссии и России.

В 2005 году Лукашенко вручил Бабкиной специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию", а в 2006-м за большой личный вклад в развитие белорусско-российских культурных связей указом главы Белоруссии она была награждена орденом Франциска Скорины. В 2014 году на Аллее лауреатов специальной награды президента Белоруссии в рамках международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" была открыта звезда Надежды Бабкиной.