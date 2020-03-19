Более 22 тыс. человек в РФ остаются под наблюдением из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 22 тыс. человек в России находятся в настоящее время под медицинским контролем из-за коронавируса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 год находилось 62541 человек, по состоянию на 18.03.2020 под контролем остаются 22178 человек", - говорится в сообщении

Кроме того, отмечается, что по состоянию на среду было проведено 133101 лабораторное исследование на коронавирус у людей, в том числе из прибывших из стран, неблагополучных по эпидобстановке.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.