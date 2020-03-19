Посольство России в Японии отменило все мероприятия в марте из-за коронавируса

ТОКИО, 19 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Посольство РФ в Японии из-за угрозы распространения коронавируса было вынуждено отменить все общественные и культурные мероприятия, планировавшиеся на территории дипломатического представительства в марте. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС рассказал посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Мы были вынуждены отменить планировавшиеся, как минимум, на март массовые мероприятия культурно-гуманитарного плана, как то концерты или выставки, - cказал он, отметив, что российское дипломатическое представительство будет пристально следить за развитием ситуации. - Наверное, можно говорить, что и мероприятия, планировавшиеся на апрель, тоже, видимо, будут перенесены".

В то же время посол РФ подчеркнул, что в Японии паники в связи с распространением коронавируса не наблюдается. "Мы наблюдаем весьма организованную продуманную работу японских властей по купированию распространения инфекции. Уверен, что и наши граждане, и граждане Японии сохраняют спокойствие, придерживаются взвешенных, объективных оценок складывающейся ситуации", - отметил Галузин.

Касаясь темы предстоящего в мае празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и регулярно проходившей в посольстве РФ в Японии в последние годы акции "Бессмертный полк", Михаил Галузин отметил, что окончательное решение о проведении акции будет приниматься с учетом ситуации с коронавирусом. "Мы исходим из того, что мы продолжаем вести подготовку к проведению акции "Бессмертный полк" в начале мая этого года. Но, конечно же, окончательное решение будет приниматься с учетом ситуации вокруг здесь, в Японии. Подчеркну, что пока мы исходим из того, что все пройдет по плану", - добавил он.

Михаил Галузин также сообщил, что специалисты РФ и Японии сейчас ведут испытания оборудования для экспресс-тестирования на коронавирус. "Сотрудничество между Россией и Японией в сфере медицины и здравоохранения развивается динамично и соответствует интересам обеих стран. И в этом контексте хотел бы с особым удовлетворением отметить, что российские и японские специалисты сейчас ведут испытания оборудования для экспресс-тестирования на наличие или отсутствие коронавируса", - сказал Галузин, подчеркнув, что президент РФ Владимир Путин уже упоминал об этом на совещании с правительством.

Коронавирус в Японии

В Японии на данный момент выявлено свыше 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"). Больше всего (154) - в префектуре Хоккайдо. Однако в последние дни динамика распространения инфекции там резко спала, и новые заражения практически не фиксируются. Число летальных исходов в Японии составляет 39.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась почти на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.