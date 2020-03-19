МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Царь - тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день, пояснил он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Это не соответствует действительности, - сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он относится к тому, что его называют царем. - Я же работаю каждый день, я не царствую".

По мнению Путина, "царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало".

Путин, который занимает высшие государственные посты уже 20 лет, признался, что ему "даже в голову не приходило", что его пребывание у власти может затянуться на такое время. "Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак", - сказал он.

Что касается возможности в какой-то момент "сойти с дистанции", то здесь, по словам российского лидера, у него есть чувство ответственности за то, "что происходит, как происходит, что будет происходить".

Путин добавил, что в 2008 году не знал о том, что через четыре года вновь вернется в президентское кресло, но не исключал такую возможность. Говоря о шутке юмориста Максима Галкина, заметившего, что Путин - это не фамилия, а должность, глава государства сказал: "Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы".

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