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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин больше всего доверяет простым россиянам

Президент добавил, что важно выслушать проблему каждого человека, потому что из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает мнение обычных россиян и их настроения самым достоверным источником информации. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Больше всего верю настроению простых людей, - сообщил глава государства. - Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей". "У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю: люди очень искренние, понимающие и откровенные", - добавил он.

Глава государства пояснил, что "рядовой гражданин что говорит, то и думает" и "что думает, то и говорит". "И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет, - отметил президент. - И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится".

"Я это очень ценю", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что важно выслушать проблему каждого человека, потому что "из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов".

Отвечая на вопрос о том, какими еще источниками информации пользуется российский лидер в своей работе, Путин назвал социологические данные, информацию спецслужб и сообщения СМИ.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИнтервью Владимира Путина ТАСС
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