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Распространение коронавируса нового типа

В Узбекистане число инфицированных коронавирусом выросло до 23 человек

За сутки число зараженных увеличилось на 5 человек

ТАШКЕНТ, 19 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом граждан Узбекистана выросло на утро 19 марта до 23, за сутки число зараженных увеличилось на 5 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Коронавирус выявлен у трех родственников женщины, первой в республике заразившейся этой инфекцией, а также у двух узбекистанцев, прибывших из Турции и Великобритании, на сегодняшний день число заразившихся в Узбекистане составляет 23 человека", - говорится в сообщении.

15 марта был выявлен коронавирус у прилетевшей из Франции женщины. В тот же день правительство приняло решение объявить карантин в детсадах и учебных заведениях, отменить мероприятия по празднованию Навруза, прервать транспортное сообщение с другими странами.

Пандемия охватила более 160 стран, заразились 200 тыс. человек, свыше 8 тыс. умерли.

Теги
УзбекистанРаспространение коронавируса нового типа
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