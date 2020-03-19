В ДФО начали создавать дизайнерские средства защиты от коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Жители дальневосточных регионов в условиях дефицита масок в аптечных сетях из-за коронавируса начали шить маски самостоятельно. Отдельные предприятия предлагают противовирусные изделия с необычным дизайном и даже с нанесением национальных орнаментов.

"Сегодня мы начали проводить мастер-класс по пошиву креативных противовирусных масок для преподавателей и студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС). На первый мастер-класс, в обеденный перерыв, пришли 4 человека, сколько желающих будет вечером, мы пока не знаем", - сообщила ТАСС директор института сервиса моды и дизайна ВГУЭС Инна Клочко и добавила, что занятия будут проходить два раза в день, до тех пор, пока будут желающие их посещать.

Институт сервиса моды и дизайна ВГУЭС обеспечивает участников материалами и лекалами. По плану преподавателей, за часовое занятие все желающие смогут сделать две маски, а по полученным лекалам потом сошьют столько противовирусных изделий, сколько потребуется.

В Бурятии производство масок запускает предприятие "Ажур-текс" в промышленном парке в Улан-Удэ. Пока неясно, в каком количестве там будут шить маски, но известно, что они будут украшены национальными бурятскими орнаментами.

Крупные заказы

Как сообщили ТАСС на швейном предприятии "Русская одежда - ДВ" в Комсомольске-на-Амуре, которое шьет спецодежду, текстильные изделия для производства самолетов и верхнюю одежду, организация начала производство масок. "Мы производим многоразовые маски из хлопчатобумажной ткани и фильтрующего материала, шьем вручную. Их можно использовать многократно, постирав в мыльном растворе и пропарив утюгом. Маски из своего материала отпускаем по цене около 60 рублей за штуку, дешевле шить не можем, к сожалению. Уже есть заказы от одного из крупных предприятий города и от сети алкомаркетов. Это несколько тысяч масок", - сказал представитель организации.

Сотрудники "Русская одежда - ДВ" могут шить до 1,5 тыс. масок в день и готовы произвести еще примерно 6 тыс. штук. Если заказчик запросит, то работники сошьют маски и с каким-либо интересным дизайном. "В ближайшее время будет проблема с недостатком материала для пошива таких изделий", - отметили на предприятии.

Шьют в колледже и УФСИН

Как сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства Магаданской области Юрий Бодяев, регион будет обеспечивать себя медицинскими масками самостоятельно. По его словам, сейчас в наличии есть 9 тыс. кв. метров марли, еще около 74 тыс. кв. метров придет в регион ко 2 апреля. Это позволит сшить более 400 тыс. масок. Маски будут изготавливать на швейных машинках во дворце культуры - порядка 150 масок в день, в медколледже - 300 штук в день, заключенные в УФСИН - 500 штук в день.

В министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии ТАСС уточнили, что на данный момент для пошива защитных масок привлечены более 10 предприятий в Якутске. Как отметили в ателье "Силуэт" в Якутске, в день предприятие готово изготавливать около 1 тыс. защитных хлопковых масок. "Маски являются не медицинскими, а защитными. Они многоразовые, их можно обрабатывать паром, вкладывать фильтры. К нам уже обратились с заказами крупные предприятия в Якутске", - сообщила художник-модельер, консультант ателье "Силуэт" Анна Маттерн.