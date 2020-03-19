Глава Минпросвещения надеется, что длительные каникулы не повлияют на результаты ЕГЭ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Длительные каникулы, на которые с 23 марта уйдут все российские школьники в условиях распространения нового коронавируса, не должны повлиять на их результаты на едином государственном экзамене (ЕГЭ), сообщил в четверг журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля. Досрочный этап ЕГЭ перенесен на июнь из-за коронавируса. Проведение ЕГЭ в 2020 году было запланировано в три этапа: с 20 марта по 13 апреля - досрочный, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный.

"Мы делаем все, чтобы обеспечить качественное образование. Развернут центр методической поддержки дистанционного обучения. С 18 марта действует телефон горячей линии и для учителей, и для родителей по организации дистанционного обучения, привлечены лучшие методисты, в том числе те, кто разрабатывает задания для ОГЭ и ЕГЭ", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что получить информацию можно по телефону горячей линии - 7(800)2009185.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.