Российские вузы могут перенести сроки сессии из-за коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские вузы могут перенести сроки сессии в целях профилактики распространения коронавируса, следует из методических рекомендаций Минобрнауки РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Минобрнауки РФ ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

"Да, сроки сессии можно перенести, однако необходимо соблюсти право студентов на каникулы с учетом общей продолжительности каникул не более 10 недель", - говорится в документе.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.