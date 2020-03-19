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Мишустин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Премьер-министр отметил, что концертные программы артистки пользуются популярностью у зрителей и дарят им незабываемые впечатления

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил певицу Надежду Бабкину с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Всю свою жизнь Вы бережно сохраняете традиции русского песенного искусства, - подчеркнул премьер. - Благодаря Вашей невероятной энергии созданы уникальные ансамбль и театр фольклора "Русская песня". Их выступления - это всегда красочный музыкальный праздник".

Мишустин отметил, что концертные программы артистки пользуются популярностью у зрителей и дарят им незабываемые впечатления.

Надежда Георгиевна Бабкина родилась 19 марта 1950 года в поселке Черный Яр (Астраханская область). Российская певица и общественный деятель, народная артистка РСФСР (1992). Основатель и художественный руководитель ансамбля "Русская песня" (1974-2000), художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" (2000 - н. в.). Записала альбомы "Душа в степи", "Четыре двора", "Бабкин рок" (совместно с группой "После 11-ти").

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБабкина, Надежда Георгиевна
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