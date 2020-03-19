{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

Соблюдать этот режим необходимо 14 дней
Описание
© Olesya Kuznetsova/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор рассказал об основных принципах карантина и дал рекомендации по тому, как соблюдать этот режим на дому в течение 14 дней.

Во время карантина следует:

  • Оставаться дома.
  • По возможности находится в отдельной комнате.
  • Исключить контакты с членами семьи.
  • Пользоваться отдельной посудой, индивидуальными полотенцами.
  • Использовать маски и дезинфицирующие средства.
  • Мыть руки водой с мылом или обрабатывать их антисептиками.
  • Проветривать помещение и проводить влажную уборку.
  • Приобретать продукты и необходимые товары онлайн или с помощью волонтеров.
  • Мусор нужно упаковать в пакеты и выставить за пределы квартиры. Можно попросить друзей, знакомых или волонтеров утилизировать его.

В Роспотребнадзоре отметили, что за находящимися на карантине ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. Во время карантина медики открывают лист нетрудоспособности на две недели. Больничный можно заказать по телефону и его доставят на дом.

При нарушении режима карантина человека помещают в инфекционный стационар.

Карантин завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Комитет Думы одобрил законопроект о запрете иностранцам работать экскурсоводами
Законопроект также предполагает установление критериев аттестации и требований к образованию, стажу и профессиональным знаниям и навыкам гида
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС