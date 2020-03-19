Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

Роспотребнадзор рассказал об основных принципах карантина и дал рекомендации по тому, как соблюдать этот режим на дому в течение 14 дней.

Во время карантина следует:

Оставаться дома.

По возможности находится в отдельной комнате.

Исключить контакты с членами семьи.

Пользоваться отдельной посудой, индивидуальными полотенцами.

Использовать маски и дезинфицирующие средства.

Мыть руки водой с мылом или обрабатывать их антисептиками.

Проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Приобретать продукты и необходимые товары онлайн или с помощью волонтеров.

Мусор нужно упаковать в пакеты и выставить за пределы квартиры. Можно попросить друзей, знакомых или волонтеров утилизировать его.

В Роспотребнадзоре отметили, что за находящимися на карантине ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. Во время карантина медики открывают лист нетрудоспособности на две недели. Больничный можно заказать по телефону и его доставят на дом.

При нарушении режима карантина человека помещают в инфекционный стационар.

Карантин завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований.