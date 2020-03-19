Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

Роспотребнадзор рассказал об основных принципах карантина и дал рекомендации по тому, как соблюдать этот режим на дому в течение 14 дней.
Во время карантина следует:
- Оставаться дома.
- По возможности находится в отдельной комнате.
- Исключить контакты с членами семьи.
- Пользоваться отдельной посудой, индивидуальными полотенцами.
- Использовать маски и дезинфицирующие средства.
- Мыть руки водой с мылом или обрабатывать их антисептиками.
- Проветривать помещение и проводить влажную уборку.
- Приобретать продукты и необходимые товары онлайн или с помощью волонтеров.
- Мусор нужно упаковать в пакеты и выставить за пределы квартиры. Можно попросить друзей, знакомых или волонтеров утилизировать его.
В Роспотребнадзоре отметили, что за находящимися на карантине ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. Во время карантина медики открывают лист нетрудоспособности на две недели. Больничный можно заказать по телефону и его доставят на дом.
При нарушении режима карантина человека помещают в инфекционный стационар.
Карантин завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лабораторных исследований.