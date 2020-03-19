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Распространение коронавируса нового типа

В Баку из России чартерными рейсами вернулись почти 700 граждан Азербайджана

Согласно договоренности, достигнутой между главами правительств Азербайджана и России 16 марта, решено с 00:00 18 марта приостановить взаимные поездки граждан двух стран

БАКУ, 19 марта. /ТАСС/. Компания "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) и "Аэрофлот" доставили чартерными рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга в Баку 697 граждан Азербайджана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба АЗАЛ.

"По договоренности, авиакомпании АЗАЛ и "Аэрофлот" продолжают выполнять чартерные рейсы из России (Москва и Санкт-Петербург). На сегодняшний день этими рейсами в Баку было доставлено 697 граждан Азербайджана", - говорится в сообщении.

Согласно договоренности, достигнутой между главами правительств Азербайджана и России 16 марта, принято решение с целью предотвращения распространения коронавируса с 00:00 18 марта приостановить взаимные поездки граждан двух стран. Для желающих вернуться в свои страны организованы чартерные рейсы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
АзербайджанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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