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Распространение коронавируса нового типа

В Казахстане подтверждены 44 случая коронавируса

Ранее президент Казахстана подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике по 15 апреля

НУР-СУЛТАН, 19 марта. /ТАСС/. Казахстанские медики к 13:00 по местному времени (10:00 мск) выявили в стране еще семь новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения республики, общее число инфицированных составляет теперь 44 человека.

"Зарегистрировано еще семь случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы - 19 случаев, в Нур-Султане - 25 случаев", - говорится в сообщении.

Как позже уточнил официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип, семеро инфицированных - это граждане Казахстана в возрасте от 25 до 52 лет. "Все они - из числа близких контактов с ранее подтвержденными случаями. Находятся на карантине в стационаре, состояние здоровья у всех удовлетворительное", - пояснил он.

15 марта Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно к этому было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. В самом Казахстане о первом случае инфицирования коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент из 44 заразившихся 19 человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате, 25 - в Нур-Султане.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли.

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КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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