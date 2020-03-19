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Распространение коронавируса нового типа

Министр финансов ФРГ сообщил, что простыл, а не заразился коронавирусом

Олаф Шольц подчеркнул, что тест на новый вирус был отрицательным

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Министр финансов Германии Олаф Шольц, который в последние дни испытывал недомогание, сообщил, что дело в простуде, а не в коронавирусе.

"Голос возвращается, простуда идет немного на спад, а тест [на коронавирус нового типа] был отрицательным", - написал министр в четверг в Twitter.

По официальным данным Института Роберта Коха, число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 8 тыс.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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