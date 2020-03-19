Комитет Думы отклонил поправки в проект об обязательном экземпляре в кинопроизводстве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре отправил на доработку проект изменений в федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" в части предоставления обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции (фильмов), внесенный ранее правительством РФ. Решение было принято единогласно в четверг на заседании комитета.

"Мы можем принять заключение комитета о том, что мы возвращаем законопроект его авторам, но при этом рекомендуем им, если они считают, что все-таки эти нормы можно корректировать, перевнести в иной редакции", - сказала председатель комитета Елена Ямпольская.

Правительственный законопроект предлагает значительно увеличить срок доставки обязательного экземпляра в Госфильмофонд России - с "не позднее чем через месяц со дня окончания монтажа или дубляжа" до "не позднее чем через три месяца с даты выдачи федеральным органом исполнительной власти в сфере кинематографии прокатного удостоверения на соответствующий фильм". Глава комитета согласилась, что действующая норма может быть не идеальна, но выступила против предлагаемого срока в три месяца. "Мы прекрасно понимаем, что какой-нибудь недобросовестный продюсер за это время может находиться уже в Доминиканской Республике", - пояснила она.

Депутаты также не согласились с предложением изменить норму о внесении обязательного экземпляра фильма на пленке. "Я бы отложила мысль о том, что надо все переводить в цифру, что цифра - это надежный способ хранения, - заметила член комитета Елена Драпеко. - Я хочу вам напомнить, что это машиночитаемые тексты, стало быть, надо сохранять не только цифры, но и машины, на которых они могут быть прочитаны. А пленка предполагает более простой способ достать информацию".

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что Госфильмофонд сможет перейти на хранение материалов в цифровом формате, если экспертиза докажет безопасность такого метода. Как пояснила глава ведомства, перевод с цифровых носителей на пленку материально затратный для российских кинокомпаний, требует порядка 1,5 млн рублей.