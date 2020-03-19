{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Думы отклонил поправки в проект об обязательном экземпляре в кинопроизводстве

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что Госфильмофонд сможет перейти на хранение материалов в цифровом формате, если экспертиза докажет безопасность такого метода

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре отправил на доработку проект изменений в федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" в части предоставления обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции (фильмов), внесенный ранее правительством РФ. Решение было принято единогласно в четверг на заседании комитета.

"Мы можем принять заключение комитета о том, что мы возвращаем законопроект его авторам, но при этом рекомендуем им, если они считают, что все-таки эти нормы можно корректировать, перевнести в иной редакции", - сказала председатель комитета Елена Ямпольская.

Правительственный законопроект предлагает значительно увеличить срок доставки обязательного экземпляра в Госфильмофонд России - с "не позднее чем через месяц со дня окончания монтажа или дубляжа" до "не позднее чем через три месяца с даты выдачи федеральным органом исполнительной власти в сфере кинематографии прокатного удостоверения на соответствующий фильм". Глава комитета согласилась, что действующая норма может быть не идеальна, но выступила против предлагаемого срока в три месяца. "Мы прекрасно понимаем, что какой-нибудь недобросовестный продюсер за это время может находиться уже в Доминиканской Республике", - пояснила она.

Депутаты также не согласились с предложением изменить норму о внесении обязательного экземпляра фильма на пленке. "Я бы отложила мысль о том, что надо все переводить в цифру, что цифра - это надежный способ хранения, - заметила член комитета Елена Драпеко. - Я хочу вам напомнить, что это машиночитаемые тексты, стало быть, надо сохранять не только цифры, но и машины, на которых они могут быть прочитаны. А пленка предполагает более простой способ достать информацию".

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что Госфильмофонд сможет перейти на хранение материалов в цифровом формате, если экспертиза докажет безопасность такого метода. Как пояснила глава ведомства, перевод с цифровых носителей на пленку материально затратный для российских кинокомпаний, требует порядка 1,5 млн рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Комитет Думы одобрил законопроект о запрете иностранцам работать экскурсоводами
Законопроект также предполагает установление критериев аттестации и требований к образованию, стажу и профессиональным знаниям и навыкам гида
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС