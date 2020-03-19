Аксенов: пассажиропоток с Украины в Крым уменьшился в десять раз после закрытия границы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток с Украины в Крым сократился почти в десять раз после закрытия границы. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По вашему поручению закрыта граница с Украиной с 00:00 18 марта. Мы видим, что сегодня практически в десять раз уменьшился пассажиропоток. Конечно, граждан Российской Федерации и граждан с видом на жительство в Российской Федерации - всех запускаем, то есть никаких вопросов нет. Иностранных граждан на территорию не допускаем", - сказал Аксенов.

Российские пункты пропуска на границе с Украиной в Крыму ограничили въезд иностранных граждан и лиц без гражданства с полуночи 18 марта, сообщили ранее в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

С 28 февраля по 9 марта курорты Крыма посетили 32,2 тыс. туристов, что на 12,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом 2% из общего числа прибыли через границу с Украиной.