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Распространение коронавируса нового типа

Аксенов: все медслужбы Крыма обеспечены масками, несмотря на их дефицит

Глава региона добавил, что также в полном объеме закуплены лекарственные препараты
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксенов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Все медицинские организации Республики Крым обеспечены медицинскими масками, которые сейчас на полуострове в дефиците, и защитными костюмами, сформирован резерв. Об этом сообщил в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече c президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ранее сообщалось, что из-за перебоев с поставками в аптеках Крыма и Севастополя закончились медицинские маски. 

"У нас, конечно, имеется в общей сложности - если так, в общем по республике - дефицит масок, но в данном случае медицинские организации и те службы, которые работают непосредственно с населением, - все оснащены полностью масками, защитными костюмами. Около 900 тыс. масок сегодня в наличии и 800 тыс. есть в резерве. Около 11 тыс. одноразовых костюмов для медицинских работников приобретено", - сказал Аксенов.

Он добавил, что также в полном объеме закуплены лекарственные препараты, будет дополнительно приобретено 15 аппаратов искусственной вентиляции легких.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымРаспространение коронавируса нового типа
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