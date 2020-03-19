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Распространение коронавируса нового типа

"Одноклассники" собрали онлайн-экскурсии из закрывшихся на карантин музеев

Пользователи могут ознакомиться с экспозициями крупнейших российских музеев

"Одноклассники" запустили раздел с онлайн-экскурсиями из крупнейших российских музеев, которые закрылись на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

В разделе "Онлайн-экскурсии" на портале "Мы в музей" доступны виртуальные прогулки по экспозициям из Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Русского музея, Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж», ВДНХ и других.

Онлайн-экскурсии можно также найти в самой соцсети, на видеоплатформе ОК, по хэштегам #культурнаявесна и #мывмузей. 

В начале марта в "Одноклассниках" появилась отдельная лента новостей, посвященная коронавирусу COVID-19. В ней публикуются сообщения Минздрава и официальных групп общественно-политических и новостных СМИ. 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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