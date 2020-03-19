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Распространение коронавируса нового типа
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В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности

В этот режим уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.

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К 19 февраля в режим повышенной готовности перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга РФ. Режим повышенной готовности введен, в том числе, в трех городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Режим повышенной готовности пока не ввели в двух регионах центральной России: в Орловской и Тверской областях, в трех из семи регионов Северного Кавказа: в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Режим предполагает перенос на более поздний срок или отмену всех массовых мероприятий, ограничение числа участников мероприятий, которые не могут быть отменены, составляет, в зависимости от решения властей субъектов, от 50 до 1000 человек. Также жителям региона рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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