На телеканале "Культура" состоится премьера фильма о разведчиках-нелегалах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьера документального фильма о разведчиках-нелегалах, посвященного 100-летию отечественной разведки, состоится на телеканале "Культура" 21 марта. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов.

"В субботу, 21 марта, в 19:40 мск на телеканале "Культура" пройдет премьера документального фильма, приуроченного к грядущему 100-летию отечественной разведки. Это кинолента "Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары" режиссера Ирины Свешниковой, лауреата премии СВР России, повествует о судьбах Юрия Дроздова, Алексея Козлова, Гоар и Геворка Вартанян", - сказал он.

По словам Иванова, в фильме использованы рассекреченные уникальные кинокадры из архива СВР и семейные кинохроники.

Генерал-майор Юрий Дроздов был начальником нелегальной разведки с 1979 по 1991 годы, участником Великой Отечественной войны, афганских событий, был почетным президентом Ассоциации ветеранов спецподразделений и спецслужб "Вымпел-Союз". Алексей Козлов - Герой России. Он добыл информацию о ядерной программе ЮАР. "Геройски перенес все ужасы ЮАРовских застенков, не "раскололся" и был обменен, после чего продолжил боевую работу", - рассказал Иванов.

Герой Советского Союза Геворк Вартанян принимал активное участие в обеспечении безопасности лидеров "большой тройки" в ходе Тегеранской конференции 1943 года. Впоследствии много лет работал в экстремальных условиях и сложной обстановке в различных странах мира. "Всегда рядом с ним была его жена Гоар Левоновна, прошедшая вместе с Геворком Андреевичем долгий путь в разведке, разведчик-нелегал, кавалер ордена Красного Знамени и многих других наград", - сказал Иванов.

Он сообщил, что картина, с героями которой режиссеру посчастливилось быть знакомой лично, является результатом многолетней кропотливой работы. По словам режиссера, фильм адресован нынешним и будущим поколениям телезрителей, поскольку герои данной документальной кинолетописи - уникальные, мужественные люди, каждый является национальным достоянием страны.