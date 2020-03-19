Путин призвал "быть готовыми к любому развитию событий" в связи с коронавирусом

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал в четверг "быть готовыми к любому развитию событий" в связи с распространением коронавируса.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту, что в городе сейчас 77 человек с подозрением на вирус находятся под контролем дома и восемь - в инфекционной больнице. "Пока ни одного подтвержденного нет, но проверяем на всякий случай", - добавил Развожаев.

"Надо быть готовым к любому развитию событий, так что вы все правильно делаете", - ответил ему Путин.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.