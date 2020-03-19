В федерации профсоюзов пояснили систему оплаты работы в период карантина в РФ

"Если карантин вводится работодателем, то согласно Трудовому кодексу РФ (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ) данный период является простоем. Время простоя работника по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ)", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Время простоя в период карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции оплачивается согласно Трудовому кодексу - не менее двух третей тарифной ставки либо должностного оклада. Об этом говорится в сообщении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), которое размещено на сайте .

Должностные обязанности работников при этом не меняются, поскольку они выполняются в соответствии с условиями трудового договора и должностной инструкцией. Могут меняться условия их выполнения, например, место выполнения, порядок выполнения и так далее, отметили в профсоюзной организации.

Работники могут написать заявление о переводе на дистанционный режим работы, поскольку распространение коронавирусной инфекции признали обстоятельством непреодолимой силы, которое затрагивает права граждан, говорится на сайте.

"Учитывая, что распространение коронавирусной инфекции признали обстоятельством непреодолимой силы, затрагивающим права граждан, работник может обратиться к работодателю с заявлением о переводе на удаленную, с точки зрения Трудового кодекса РФ, дистанционную работу (ч. 2 ст. 57, 3121 ТК РФ) с учетом реальной возможности таковой", - говорится в сообщении.

В заявлении необходимо указать уважительные причины необходимости выполнения работы вне рабочего места. При положительном решении руководителя необходимо, чтобы кадровая служба подготовила дополнительное соглашение к трудовому договору с работником, в котором будут оговорены условия удаленной работы и ее сроки, в противном случае такая временная работа может стать постоянной, пояснили в ФНПР.

Школьные карантины и другие ограничения стационарного обучения детей являются уважительной причиной для перевода работника на удаленную работу, добавили в профсоюзной организации.