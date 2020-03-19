Комитет Думы одобрил законопроект о запрете иностранцам работать экскурсоводами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий правила аттестации экскурсоводов и разрешающий заниматься этой деятельностью только гражданам РФ.

"Законопроект предусматривает запрет на оказание услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика на туристских маршрутах, в том числе национальных туристских маршрутах, без прохождения аттестации и получения аттестата...Согласно законопроекту, услуги экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков на туристских маршрутах оказываются гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предполагает установление критериев аттестации и требований к образованию, стажу и профессиональным знаниям и навыкам гида. Аттестацию будут проводить региональные органы власти в сфере туризма. Для выдачи разрешений экскурсоводам, работающим на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут созданы межрегиональные аттестационные комиссии. Подтверждать квалификацию необходимо будет каждые пять лет, говорится в пояснительной записке.