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Врачи не выявили коронавирус у вице-губернатора Петербурга Соколова

Чиновник вернулся из-за рубежа 9 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Тесты на наличие коронавирусной инфекции у вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, который 9 марта вернулся из-за рубежа, показали отрицательный результат. Об этом журналистам сообщил в четверг вице-губернатор города Олег Эргашев.

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"[Максим Соколов] прилетел из-за рубежа и в режиме самоизоляции находится в Боткинской больнице. Ему проведены тесты, которые отрицательные, но тем не менее он поступил таким образом. Он проходит плановое обследование, в том числе рентгенографию, компьютерную томографию, обследования, анализы", - сказал Эргашев.

Вице-губернатор также добавил, что все, с кем контактировал Соколов, находятся под наблюдением, уточнив, что высокопоставленных чиновников среди них нет.

В понедельник в Смольном сообщили, что Соколов до 16 марта находился в плановом отпуске, во время которого посетил некоторые страны Шенгенской зоны. В Россию вице-губернатор вернулся 9 марта. Отмечалось, что понимая важность мер безопасности, вице-губернатор принял решение о продлении отпуска за свой счет. Его поместили в Боткинскую больницу для необходимых медицинских проверок.

Эргашев также рассказал журналистам, что нескольких пациентов в Петербурге, у которых нашли коронавирус, готовят к выписке в конце текущей недели. "У нас готовится к выписке несколько человек. Но это, наверное, произойдет в пятницу", - сказал он. В Боткинской больнице с подтвержденным диагнозом находятся семь человек.

По данным городского оперативного штаба, в Боткинской больнице сейчас находятся 314 пациентов с ОРВИ, прибывших из неблагополучных по коронавирусу регионов, из них 19 детей. За прошедшие сутки в стационар поступило 57 человек, выписано 46. Состояние у всех удовлетворительное, тяжелых форм течения заболевания нет. "По данным нашего мониторинга, ситуация относительно спокойная", - сказал Эргашев.

В новость внесены изменения (12:27 мск) - добавлены подробности.

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