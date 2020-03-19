Госпитализированный с коронавирусом в Алма-Ате россиянин вернется в РФ после выздоровления

НУР-СУЛТАН, 19 марта. /ТАСС/. Гражданин России, у которого казахстанские медики обнаружили коронавирус, будет проходить лечение в Алма-Ате, а после выздоровления сможет вернуться на родину. Об этом рассказал в четверг на брифинге руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

Как он напомнил, россиянин прилетел 15 марта рейсом Краснодар - Москва - Алма-Ата. "Так как эта страна [Россия] не входит ни в одну категорию [неблагополучных по коронавирусу государств], заболевший был взят на карантин как контактный. Пациент был в контакте с ранее прилетевшей рейсом Москва - Алматы больной, у которой подтвержден диагноз", - пояснил Абилдаев.

"17 марта он был помещен на карантин, у него были взяты анализы на коронавирус. 19 марта результаты оказались положительными. Сейчас он помещен в инфекционный стационар. Мы его будем лечить здесь, после выздоровления он сможет вернуться к себе на родину", - отметил руководитель управления.

15 марта Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно к этому было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. В самом Казахстане о первом случае инфицирования коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент из 44 заразившихся 19 человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате, 25 - в Нур-Султане.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли.