СМИ: в Ухане к визиту Си Цзиньпина из карантина выпускали людей с симптомами

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Врачи в китайском городе Ухань, где в конце декабря началась вспышка коронавируса, к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в начале этого месяца выпускали из карантина людей с симптомами для улучшения статистики и создания видимости стабилизации ситуации. С таким утверждением в четверг выступило японского агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующую информацию японскому информационному агенту передали медики, работающие в Ухане. По их словам, это было намеренной манипуляцией данными о числе пациентов. Какого-либо официального подтверждения этой информации, как и комментариев со стороны китайских властей, на данный момент не поступало.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Ухань (административный центр центральной провинции Хубэй) 10 марта. Там он ознакомился с принимаемыми в городе мерами по борьбе с коронавирусом нового типа, встретился и пообщался с врачами, командным и рядовым составом Народно-освободительной армии Китая, социальными работниками, полицейскими, добровольцами, пациентами и простыми жителями.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.