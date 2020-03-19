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Распространение коронавируса нового типа

Единороссы внесут поправки в УК о наказании за нарушение правил карантина

Речь идет о пациентах, которые покидают больницы вопреки предписанию

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" на следующей неделе подготовит поправки в Уголовный кодекс, вводящие серьезные штрафы за создание инфицированными коронавирусом угрозы массового заражения граждан. Речь идет в том числе о пациентах, которые нарушают правила карантина и покидают больницы вопреки предписанию, сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

"В Уголовном кодексе существует ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекшее за собой массовое заражение или отравление граждан, но в ситуации с коронавирусом установить такой факт, как "повлекшее за собой", чрезвычайно сложно. Поэтому мы предполагаем дополнить Уголовный кодекс, зафиксировав, что уголовная ответственность должна наступать также в случае возникновения реальной угрозы массового заражения или отравления граждан, создание объективных условий для этого", - сказал он журналистам в четверг.

"Речь, конечно, не идет о лишении свободы, но мы предполагаем установить за это достаточно большие штрафы, исправительные работы, а также запрет на занятие руководящих должностей на определенный период", - добавил он.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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