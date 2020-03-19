Первых трех выздоровевших в Черноземье после коронавируса выписали в Липецке

ТАСС, 19 марта. Врачи в Липецке выписали из инфекционной больницы после лечения трех человек, которые первыми в Центрально-Черноземном регионе заразились коронавирусом. Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаршаков.

Трое жителей Липецкой области заразились коронавирусом в начале марта, они вернулись в регион из Италии на личном автотранспорте. В числе заразившихся оказались женщина 1961 года рождения и супруги 1972 и 1981 годов рождения, которых госпитализировали в изолированные боксы областной инфекционной больницы. По данным медиков, заболевание протекало в легкой форме, всех троих выписали в удовлетворительном состоянии.

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, региональные власти в четверг передадут инфекционной больнице сертификат на 1 млн рублей и наградят ее сотрудников, которые лечили трех заразившихся коронавирусом. Благодарность от губернатора Игоря Артамонова получат врач-инфекционист Юлия Красникова, медсестры Галина Комаричева и Елена Крылова.

В Центрально-Черноземном регионе в настоящее время проходят лечение пять человек, у которых подтвержден коронавирус. Медики сообщили ТАСС, что на утро четверга состояние всех пациентов - 56-летнего жителя Калужской области, 27-летней девушки из Тамбовской области и двух жителей Тверской области - удовлетворительное.

"Их состояние не изменилось - удовлетворительное, получают полный курс лечения", - отметили в региональном Минздраве. У 40-летней жительницы Ярославской области, которая остается в стабильном состоянии средней тяжести, по данным пресс-службы правительства региона, наблюдается улучшение.