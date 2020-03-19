{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Первых трех выздоровевших в Черноземье после коронавируса выписали в Липецке

Медикам, которые лечили зараженных, вручат благодарности от властей региона и сертификат больнице на сумму 1 млн рублей

ТАСС, 19 марта. Врачи в Липецке выписали из инфекционной больницы после лечения трех человек, которые первыми в Центрально-Черноземном регионе заразились коронавирусом. Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Михаил Шаршаков.

Трое жителей Липецкой области заразились коронавирусом в начале марта, они вернулись в регион из Италии на личном автотранспорте. В числе заразившихся оказались женщина 1961 года рождения и супруги 1972 и 1981 годов рождения, которых госпитализировали в изолированные боксы областной инфекционной больницы. По данным медиков, заболевание протекало в легкой форме, всех троих выписали в удовлетворительном состоянии.

По данным пресс-службы администрации Липецкой области, региональные власти в четверг передадут инфекционной больнице сертификат на 1 млн рублей и наградят ее сотрудников, которые лечили трех заразившихся коронавирусом. Благодарность от губернатора Игоря Артамонова получат врач-инфекционист Юлия Красникова, медсестры Галина Комаричева и Елена Крылова.

В Центрально-Черноземном регионе в настоящее время проходят лечение пять человек, у которых подтвержден коронавирус. Медики сообщили ТАСС, что на утро четверга состояние всех пациентов - 56-летнего жителя Калужской области, 27-летней девушки из Тамбовской области и двух жителей Тверской области - удовлетворительное.

"Их состояние не изменилось - удовлетворительное, получают полный курс лечения", - отметили в региональном Минздраве. У 40-летней жительницы Ярославской области, которая остается в стабильном состоянии средней тяжести, по данным пресс-службы правительства региона, наблюдается улучшение.

Теги
РоссияЛипецкая областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ФРИИ обратился в правительство с инициативой разрешить врачам ставить диагноз дистанционно
Опрошенные ТАСС врачи считают, что в контексте сложившейся сегодня эпидемиологической ситуации такое решение является актуальным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС