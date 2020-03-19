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Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Размер штрафов предполагается до 1,5 млн рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в четверг дал положительное заключение на правительственный законопроект об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете. Комитет выступает по документу соисполнителем.

Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях планируется дополнить новым пунктом, где будет прописана ответственность за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ с использованием интернета. Предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Совершение такого правонарушения иностранцем или лицом без гражданства повлечет за собой штраф в размере от 4 тыс. до 30 тыс. рублей, который может сопровождаться административным выдворением за пределы РФ.

Одновременно с этим кабмин предлагает ужесточить ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров за неисполнение обязанности по блокировке информации, доступ к которой должен быть ограничен на основании поступивших от Роскомнадзора данных. Сейчас размеры данных штрафов составляют 3-5 тыс. рублей для должностных лиц и 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Документом устанавливаются штрафы для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Если в течение года оператор вновь не ограничит доступ к запрещенной информации, то суммы штрафов возрастут и составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 800 тыс. для юридических лиц.

Законопроект был внесен в Госдуму 9 января. Правовое управление нижней палаты имеет к документу ряд юридико-технических замечаний. Еще один комитет-соисполнитель - по безопасности и противодействию коррупции - также одобрил принятие проекта в первом чтении.

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