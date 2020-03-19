Власти Крыма и Севастополя заявили, что на территории субъектов нет заразившихся COVID-19

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Заразившихся новым коронавирусом на Крымском полуострове нет, сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас, как вы знаете, ни одного пока подтвердившегося диагноза в Севастополе нет, как и у коллеги [Сергея] Аксенова в Крыму. Тем не менее мы все-таки синхронно ввели соответствующим указом меры повышенной готовности, отменили все массовые мероприятия, потому что все-таки в соседних регионах, в Краснодарском крае, есть подтвердившиеся [случаи]", - сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По данным правительства города, сейчас под медицинским наблюдением на дому находятся 78 человек, восемь - в городской инфекционной больнице.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил президенту, что в регионе на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, в стационарах - 10.