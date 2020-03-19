Украина из-за мер против коронавируса второй день живет в условиях транспортного коллапса

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Киев и другие крупные города Украины второй день живут в новых условиях, вызванных особыми мерами по противодействию распространению коронавируса. Среди первых неприятностей, которые коснулись практически всех граждан и задели все сферы жизни, - транспортный коллапс из-за закрытия метро и новых правил проезда в наземном транспорте, ограничивающих количество пассажиров. Особенно сильно эти меры ударили по жителям промышленных центров, прежде всего Киева и Харькова, где они практически парализовали обычный режим, спровоцировали давку в общественном транспорте и пробки на дорогах.

Столпотворения людей отмечаются на въезде в столицу, куда традиционно с утра прибывают люди из пригородов, чтобы пересесть на метро. Это при том, что в стране действует запрет на массовые скопления людей. Муниципальный транспорт и маршрутные такси не в состоянии перевезти всех желающих, которые раньше пользовались подземкой. При этом требование карантина о перевозке не более 10 пассажиров в маршрутном такси и 20 в автобусах, трамваях и троллейбусах вызывает возмущение у большинства пассажиров и в первые два дня действия карантина выполнялось лишь в порядке исключения.

Из-за отсутствия общественного транспорта и возможности добраться на работу остановилось функционирование практически всех строительных объектов в столице, в графике ряда служб срывы из-за опоздания или отсутствия работников. Под угрозой оказалась деятельность медицинских учреждений, где значительную часть среднего медицинского персонала составляют жители пригородов.

Проблемы с транспортом вынудили потенциальных пассажиров и водителей личных автомобилей кооперироваться в соцсетях и мессенджерах. Среди объявлений подвезти бесплатно попутчиков чаще всего встречаются предложения отвезти медиков и правоохранителей на работу, а также пожилых людей в больницу. Отчасти эту проблему решают и волонтеры, предлагающие помощь пожилым людям, особенно уязвимым для коронавируса, а также другим людям, которые по тем или иным причинам не могут покинуть дом.

Полицейские в автобусах

Учитывая печальный опыт первого дня карантина, в Киеве решено, что обеспечивать пребывание в салоне общественного транспорта не более 10 пассажиров будут полицейские. По словам гендиректора "Киевпастранса" Дмитрия Левченко, его транспортное ведомство обратилось в полицию с просьбой помочь контролировать ограничительные меры, поскольку водители с этим не справляются. В то же время он предупредил, что водители, которые будут пускать в салон более 10 человек, будут наказаны вплоть до увольнения.

Сейчас в городе работает более 700 автобусов, 400 троллейбусов и 300 трамваев. Подвижной состав дважды в день обрабатывают дезинфицирующем средством. Но из-за большой загрузки дорога на работу у значительной части пассажиров занимает два-три часа вместо привычных 30-40 минут в пределах Киева.

Аптечный ажиотаж

Объявление карантина вызвало панику среди населения, которое в течение нескольких дней начало скупать лекарства в аптеках - объемы продаж противовирусных препаратов выросли почти в 8 раз, масок - более чем в 30 раз в денежном выражении. За последние дни посетителей практически всех аптек встречают объявления на дверях "Масок и антисептиков нет!".

Из-за дефицита масок большинство пассажиров городского транспорта не смогли их приобрести, хотя это является обязательным в условиях карантина. Поэтому на улицах можно встретить людей, которые, не раздобыв медицинских масок, используют строительные респираторы, небольшие противогазы и самые разные самодельные маски.

До сих пор Украина крайне мало проводит тестов на коронавирус. Так, всего их было сделано лишь 640, 16 из которых подтвердили болезнь. Поэтому официально число заболевших, вероятнее всего, значительно занижено, поскольку людей с симптомами мало тестируют.

Эксперты отмечают также, что в больницах не хватает средств защиты, диагностики, сопровождения и лечения инфекционных заболеваний.

В последние дни в стране значительно вырос в аптеках также спрос на термометры для измерения температуры тела. Ее измерение в начале рабочего дня ввели практически все заведения, сотрудники которых обязаны работать в офисах, а не удаленно.

Пострадавшая гривна

Очень сильно от карантина пострадала на Украине денежная единица гривна. Только за минувшие сутки она потеряла 21 копейку. На 19 марта Нацбанк страны установил официальный курс на уровне 27,26 гривен за доллар. При этом центробанк за неделю израсходовал более $1,5 млрд на поддержание национальной валюты, что составляет больше 5% резервов. При этом, кроме сжигания резервов, Нацбанк не применяет другие традиционные меры, в частности обязательную продажу валютной выручки.

Рада и вирус

Тем временем, по неофициальным данным, в офисе президента предлагают до конца этой или в начале следующей недели провести чрезвычайное заседание Верховной рады, чтобы рассмотреть новый пакет законов по борьбе с коронавирусом. В частности, обсуждается введение в стране чрезвычайного положения, решение о котором должна принимать Рада.

Правда, проведение пленарного заседания в сессионном зале под вопросом, поскольку там проводятся санитарные мероприятия из-за подтверждения коронавируса у депутата Сергея Шахова, о чем стало известно накануне.

Общепит на вынос

Выполняя предписание правительства, в стране закрыты заведения общественного питания. Но в Киеве и крупных населенных пунктах в связи с объявленными новыми условиями жизни из-за коронавируса перестроились большинство кафе и ресторанов. Закрыв вход для посетителей, они продолжают работать на вынос, хотя объемы продаж еды там упали в разы. При этом около половины официантов ресторанов и кафе отправили в отпуск. В то же время службы доставки жалуются, что им не хватает курьеров, чтобы выполнить все заказы по развозке еды.

Украина на мегакарантине

По решению правительства на Украине закрыты рынки, магазины, за исключением продуктовых, развлекательные центры. Отменены пригородные электрички и междугородные поезда. Практически прекращено авиасообщение с зарубежными странами. Из-за карантина остановили призыв в армию. Приостановлен выпуск большинства печатных газет и журналов до конца объявленного карантина.

На этом фоне полиция Киевской области попросила граждан анонимно сообщать о нарушениях условий карантина и не распространять неправдивую информацию о коронавирусе.

По данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 16 случаев COVID-19: в Черновицкой области - 10, в Житомирской - 1, Киевской - 2, Донецкой - 1 и в Киеве - 2. Зафиксировано два летальных исхода.