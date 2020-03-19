Путин поддержал идею присвоить жителям осажденного Севастополя статус ветеранов

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить жителям осажденного Севастополя статус ветеранов Великой Отечественной войны, которое озвучил врио губернатора города Михаил Развожаев.

"Это люди, которые во время героической обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года находились в городе, фактически блокадном городе Севастополе. Они в штольнях, в подвалах работали, перевязывали раненых. <...> Само понимание, что они, жители осажденного Севастополя, будут считаться ветеранами Великой Отечественной войны, очень важно для этих людей. Я практически каждый день с ними встречаюсь, они меня попросили к вам обратиться, чтобы вы такой закон поддержали", - сказал Развожаев на встрече с главой государства в Севастополе.

Президент подержал предложение. "Хорошо", - сказал Путин.

По словам Развожаева, в настоящее время в городе проживают 1217 жителей осажденного Севастополя, они получают региональную поддержку. "Вопрос финансово совершенно незначительный, и людей, конечно же, волнуют даже не столько финансовые меры. Там разово необходимо около 100 млн рублей выделить, чтобы компенсировать все, как в федеральном законе о ветеранах, а что касается постоянных выплат - это около 50 млн. Даже большую часть этих льгот мы региональными мерами закрываем", - отметил врио губернатора.