Финляндия временно приостанавливает прием заявлений на визы из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 19 марта. /ТАСС/. Финляндия с 19 марта временно приостанавливает прием новых заявлений на визы из-за распространения коронавируса и ограничительных мер, принятых правительством страны. Об этом сообщил в четверг МИД страны.

"В связи со сложившейся ситуацией эпидемии коронавируса Финляндия, наряду со многими другими странами Шенгенской зоны, временно приостанавливает прием новых заявлений на получение визы. Приостановление вступает в силу 19 марта. Все уже принятые заявления будут рассмотрены с учетом того, что срок действия визы начнется не ранее 1 мая 2020 года", - приводит заявление министерства генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Там уточнили, что заявления на получение визы "могут приниматься в исключительных случаях у владельцев дипломатических и служебных паспортов, близких родственников граждан Финляндии и лиц, въезжающих в Финляндию на похороны".

Кроме того, Финляндия временно приостанавливает прием заявлений на разрешение на длительное пребывание в стране. О том, когда заявления начнут приниматься вновь, МИД выпустит отдельное уведомление.

Финляндия из-за эпидемии коронавируса закрыла свои границы с 19 марта по 13 апреля. Всего в стране 359 заразившихся.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.