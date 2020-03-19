Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше россиянам вернуться домой

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил помочь застрявшим в Польше из-за ситуации с коронавирусом россиянам вернуться на родину. Об этом он сказал в четверг, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране.

Президент указал на то, что закрытие границ странами не решает проблему распространения коронавируса и искусственно создает ситуацию, когда человек не может попасть домой.

"Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович [глава администрации президента Игорь Сергеенко], вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, это не дело, что "наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации". "Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями. Люди ни в чем не виноваты", - подчеркнул президент.

Он поручил привлечь к решению этого вопроса МИД и правоохранительные структуры. "Пускай помогут россиянам покинуть Польшу", - добавил глава государства.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В этих условиях многие страны приняли решение о закрытии своих границ.