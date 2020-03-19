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В Карелии приняли закон о выплате "северных" надбавок с первого дня работы для бюджетников

Он обязывает начислять 50% от зарплаты в районах, приравненных к крайнему северу, и 80% - на крайнем севере специалистам, даже если у них нет стажа работы на северных территориях

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 марта. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии проголосовало за изменение правил выплат "северных" надбавок к зарплате для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Поправка позволяет начислять процентную надбавку к зарплате сразу в полном объеме региональным бюджетникам, а не постепенно увеличивая ее, в зависимости от стажа на севере, сообщил в четверг во время заседания карельского парламента его председатель Элиссан Шандалович.

В новой редакции закон обязывает начислять 50% от зарплаты в районах, приравненных к крайнему северу, и 80% - на крайнем севере специалистам, даже если у них нет стажа работы на северных территориях. Изменения затронут только тех, кто работает в учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета, в том числе больницах, театрах, концертных и образовательных организациях, территориальном фонде ОМС Карелии и государственных органах власти региона. Необходимые средства уже заложены в бюджет республики.

До утвержденной поправки специалисты начинали получать "северную" надбавку целиком только после 2,5 лет работы на севере.

"Обеспечение кадрами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей является одной из приоритетных для законодательного собрания и правительства Карелии. Для того, чтобы привлечь квалифицированных специалистов в нашу республику, закрепить их на местах, необходимы дополнительные стимулы. Выплата северных надбавок с первого дня работы станет одним из этих стимулов", - приводит слова Шандаловича пресс-служба заксобрания Карелии.

Как ранее сообщал ТАСС, в 2019 году Союз профсоюзов Карелии, власти республики и Союз промышленников и предпринимателей региона заключили соглашение, присоединившись к которому работодатели в республике также могут начать платить "северные" в полном объеме с первого дня работы.

Теги
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