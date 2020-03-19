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Распространение коронавируса нового типа

В Одессе начались протесты против транспортных ограничений из-за коронавируса

Ограничения ввели в связи с карантином из-за коронавируса

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Одесситы перекрыли в четверг трамвайные пути в поселке Котовского (микрорайон города - прим. ТАСС). Люди протестуют против ограничений по количеству перевозимых городским транспортом пассажиров, введенных властями в связи с карантином из-за коронавируса.

"Пассажиры требуют, чтобы в вагоны пускали по 20 пассажиров, а не по 10, как предусмотрено новыми временными правилами", - сообщает одесское издание "КЕКС".

По данным издания, горожане блокируют трамвайные пути и в других районах Одессы. Между пассажирами и вагоновожатыми, призванными исполнять указы властей, возникают конфликты. Недовольны люди и действиями контролеров на остановках, которые постоянно их пересчитывают и проверяют наличие масок.

На Украине в связи с карантином введены ограничения по количеству пассажиров, перевозимых одновременно общественным транспортом. В салонах маршруток, трамваев, автобусов и троллейбусов могут одновременно находиться не более 10 пассажиров. С сегодняшнего дня эти ограничения введены и в Одессе

"С 19 марта, в соответствии с решениями центральных органов власти по ограничению количества пассажиров, подвижной состав "Одесгорэлектротранса" не будет осуществлять движение по маршруту в случае превышения предусмотренного количества пассажиров", - говорится в обращении мэрии к одесситам.

Из-за ограничения количества пассажиров в общественном транспорте неудобства испытывают и жители других крупных городов страны, особенно Киева, Харькова и Днепра, где временно остановлена работа метрополитенов.

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