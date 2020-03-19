МГЕР открыла шесть региональных центров помощи пожилым в условиях коронавируса

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) запустила в шести субъектах РФ центры помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба движения.

По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, молодогвардейцы будут оперативно отвечать на звонки. "Будет оказываться адресная помощь с доставкой продуктов питания или лекарств пожилым людям", - добавил он. В пресс-службе отметили, что центры помощи развернуты в Коми (+7904-234-00-41), Удмуртии (+7912-754-86-14), Камчатском крае (+7924-780-40-40), Тамбовской (+7920-472-07-67), Сахалинской (+7900-433-00-13) и Волгоградской (+ 7917-847-01-23) областях.

Давыдов добавил, что молодогвардейцы также намерены "развернуть информационный штаб для отслеживания вбросов недостоверной информации в СМИ и в социальных сетях". "Все данные будут переданы в Роскомнадзор для последующей блокировки ресурса и наказания за попытку дестабилизации ситуации", - подчеркнул он.